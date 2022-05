Ezt a hármat – az újat csak ellenőrizték – tavaly újították fel, 2022-re a vásártéri maradt, amivel a közelmúltban végeztek a szakemberek – tudtuk meg Tódor Sándor városrendésztől.

A vásártéren a faszerkezeteket is javítottuk, melyekre figyelni kell, mert óhatatlanul kiszáradnak, korhadnak és vetemednek, de a műanyag alkatrészek is könnyen hibásodnak, ezért cserére szorulnak. A hinta összes lábát kicseréltük, a lyukas, repedéses veszélyes részeket fatapasszal vontuk be, a fém alkatrészeket lefestettük, illetve a kis faház tetejét műzsindellyel fedtük. Bosszantó, ahogy az utóbbival elkészültünk, leszedték és megrongálták, amit pár napon belül újra megcsinálunk, addig azonban a kicsik nem tudják használni. Érthetetlen, miért csinálnak ilyet egyesek

– közölte a városrendész. Még elmondta: az „elkopott” föld helyett ütéscsillapítónak a játékok alatt 2 köbméter marosi homokot terítettek szét. A költségek meghaladták a 200 ezer forintot, és a játszóteret ezentúl a vásártéri térfigyelő biztonsági kamera is figyeli, szemmel tartva a rongálókat és a szemetelőket.

Tódor Sándor tájékoztatott arról, hogy a játszóterek eszközeit 3 évente kötelező felülvizsgáltatni, javítani – a feladatokat a vásártéren is a szemléző szakember határozta meg –, így megelőzhetők az egyébként elkerülhető balesetek. Kisteleken havonta ellenőrzik, hogy találhatók-e szándékos rongálások vagy a normális használatból következő hibák a játékokon, és amit lehet, azonnal javítanak.