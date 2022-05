Mire beköszöntött a jó idő, két helyen is komfortosabb és biztonságosabb körülmények kö­­zött játszhatnak a gyerekek. Mint Dékány-Lantos Anikó, a csongrádi önkormányzat Város­ellátó Intézményének vezetője elmondta, az Attila utcában felújított tér mellett hamarosan egy fitneszpark is épül.

Az Attila utcai játszótér 5 millió forint vissza nem térítendő támogatás bevonása mellett készült el. A fejlesztés eredményeként az északi városrész egy korsze­­rű játszótérrel bővült, amelyre nagyon régóta vártak a környék lakói. A Piroskavárosi településrész rossz állapotú közterének, játszóterének felújításával egy új közösségi élettér is kialakult – tájékoztatott az intézményvezető. Dékány-Lantos Anikó hozzátette, a beruházás során új játékeszközöket szereltek fel, és a megfelelő ütéscsillapító felületeket is kialakították.

Bízunk abban, hogy a felújított játszótéren minden korosztály megtalálja majd az aktív kikapcsolódási lehetőséget, hi­­szen a játékok szomszédságában egy korábbi pályázatból egy kültéri fitneszparkot is telepítünk a közeljövőben – fűzte hozzá az intézményvezető.



A Piroska téri játszótér is megújult, erre 4 és fél millió forint vissza nem térítendő tá­mogatást nyertek. A korábbi években sok gondot okozott a Piroska János téri játszótér burkolata, a korábban lefektetett gumilapok nem bizonyultak időtállónak. A nemrég be­­fejezett beruházás során a játszótér ütéscsillapító felületének kialakítására került sor. A Városellátó Intézmény mint pályázó, valamint a játszótér üzemeltetője bízik abban, hogy a felújítás hozzájárul a hosszú távú fenntarthatóság mellett a játszótér biztonságosabb használatához is.