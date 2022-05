A hagyományápolás jegyében hívta össze dolgozóit és partnereit a Duna-R. Kft. Az eseményen a szentesi Koszta József Múzeumnak adta át Ruskó József igazgató a Szalva F1 paprikafajtáról, illetve a cég kitüntetésiről, okleveleiről készült másolatokat.

Az egykori bolgárkertészek leszármazottai ma is élnek a környéken, előttük is tisztelegve szeretnének eljuttatni egy dokumentumot az Ivanov család leszármazottaihoz: a cégvezető az Ivanov F1 paprika fajta állami elismeréséről szóló oklevelet szeretne átadni a családtagoknak.

Az Ivanovok mellett a szentesi Conkov, Todorov, Dimitrov és a szegvári Ivanov és Nedelkovics családok is nagy kertészek voltak, sőt, utódaik közül ma is vannak, akik paprikával foglalkoznak.

Az én apai nagymamám Nedelkovics Margit, az ő nagyszülei voltak bolgár betelepülők. Sokat mesélt nekünk is, hogy hogyan öntöztek a régi időkben, hogyan készítették a melegágyat. Mindig is benne volt a kertészkedés a család életében, ebben nőttünk fel – mondta el lapunknak Fekete Csilla, aki maga is a Duna-R. Kft.-nél dolgozik.

Fotó: Majzik Attila

Szintén Nedelkovics-leszármazott Borsodi Ágnes, a Szentesi Városkerülő társasjáték megalkotója.

Nekem a dédapám volt Nikola Nedelkov, magyarosítva Nedelkovics Miklós. A nagyapám az ötödik gyermeke volt dédapámnak, az utolsó fia, így ő nem folytatta a kertészkedést, hanem gimnáziumba adták. Nemrég találtuk meg a feljegyzései, önéletrajzi írását, amelyben részletesen, lépésről lépésre leírja a bolgárkertészkedést, de családi dolgok is szerepelnek benne. Gondolkodunk azon is, hogy megjelentetjük nyomtatásban, képekkel kiegészítve. Innen jött az az indíttatás, hogy a városismereti társasjátékban is szerepelnek a bolgárkertészek – árulta el Borsodi Ágnes.