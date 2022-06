A Közbeszer­zési Döntőbíróság összesen 32 millió forintra bírságolta meg az önkormányzatot és a HVSZ Zrt.-t a szabálytalan közbeszerzés miatt. Ez a Vásárhelyen csak „buszmutyiként” emlegetett ügy sokadik felvonása.

A vásárhelyi buszközlekedés az elmúlt időszakban gyakori szereplője volt a híreknek. Az ön­kormányzat 2021. március 1-jétől a Jovány Busz Kft.-re bízta a helyi buszközlekedés-szolgáltatást. A Volánbusz Zrt. is tovább szállítja az utasokat, mert álláspontjuk szerint az önkormányzat hivatalosan nem bontott velük szerződést. A hatóságok időközben több címen is róttak ki bírságot a szabálytalanságokat is elkövető Jovány Buszra.

Rendkívüli szomorúsággal értesültünk a Közbeszerzé­­si Döntőbizottság döntéséről, amelynek semmilyen kifogása nem volt a városunk korábbi, fideszes vezetése alatti versenykorlátozó gyakorlattal kapcsolatban, 12 plusz 20 milliós bírságáról. A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága június 23-án kelt határozatában közbeszerzési eljárás mellőzése miatt 7 millió forintra, szerződések érvénytelensége miatt további 5 millió forintra bírságolta Hódmezővásárhely önkormányzatát. A közgyűlési határozat alapján történő feladatellátást a döntőbizottság nem minősítette írásban létrejött szerződésnek, szerintük a szolgáltatási koncesszió megállapításának ismérve, az írásbeliség hiánya miatt, nem teljesült. Önkormányzatunk álláspontja alapján a 2012. évi, személyszállításról szóló törvény jogalapot biztosít a közvetlen kijelölésre – áll többek között a hódmezővásárhelyi önkormányzat lapunkhoz is eljuttatott közleményében.

A Közbeszerzési Hatóság Köz­­beszerzési Döntőbizottság ugyancsak június 23-án kelt határozatában közbeszerzési eljárás mellőzése miatt 10 millió forintra, szerződések ér­­vénytelensége miatt további 10 millió forintra bírságolta a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-t. A HVSZ Zrt. és a Jovány Busz Kft. közötti közszolgáltatási szerződést a döntőbizottság nem minősítette szolgáltatási koncessziónak, mivel álláspontja szerint a hasznosítási jog átengedése nem járt együtt a szolgáltatás hasznosításához kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésére.