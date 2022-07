Aki telefonos applikáción nézegeti az időjárás-előrejelzést, már napok óta hüledezhet a mára jósolt értékeken. Még pénteken is 43 Celsius fokot jeleztek előre a szombatra, de az előző napokon riogattak 44 fokkal is. — ilyen értékeket soha korábban nem lehetett hazai időjárási adatokban olvasni. Akár jó hírnek is felfoghatjuk tehát, hogy nem lesz ilyen meleg, ez azonban csekély vigasz.

Tény ugyanis, hogy minden idők legmelegebb napja áll előttünk: megdőlhet az abszolút melegrekord. Soha nem mértek még hazánkban 42 fok feletti hőmérsékletet, ezt a lélektani határt azonban ma elképzelhető, hogy elérjük.

A hitelesített országos maximum hőmérséklet 41,9 fok, melyet 2007. július 20-án regisztráltak Kiskunhalason. A szombati napon ezt a küszöbértéket megközelíthetjük, vagy akár át is léphetjük – mondta el lapunknak Tóth Tamás, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa. Mindez természetesen az árnyékben, két méter magasságban mért étékekre vonatkozik, vagyis napos, lakótelepi környezetben a betonon sétálva nyilvánvalóan ennél lényegesen melegebbet lehet ma tapasztalni.

Jó hír, hogy az extrém hőség csupán egy napig tart — igaz, a következő napokban sem fogunk fázni.

Vasárnap az észak-nyugati szél frissebb levegőt hoz, de a forróság ettől még nem szűnik meg. A jövő héten is 35 fok körül alakulnak majd a napi maximumhőmérsékletek, eső pedig továbbra sem várható, maximum vasárnapra virradóra, vagy a délelőtti órákban alakulhatnak ki lokális hőzivatarok. Az aszályt enyhítő csapadék azonban nem lesz — mondta el Tóth Tamás.

Az ország egész területén harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ami kedd éjfélig biztosan érvényben lesz.

A tartós meleg megviseli a szervezetet, fáradékonyabbak lehetünk, ezért javasolt többet pihenni, kerülni a megerőltető fizikai munkát és mérsékelni a legmelegebb órákban a sportolást, futást, kerékpározást. Érdemes mindenhova folyadékot vinni magunkkal. Amennyiben otthon nincs lehetőség a lakás hűtésére, ajánlott testünk felfrissítése céljából langyos zuhanyt venni.

Fontos, hogy a napon parkoló autóban senki ne hagyjon gyermeket és állatot, de öngyújtót, sprayt, oldószereket, hígítókat, alkoholtartalmú fertőtlenítőket sem. A hőség és a szárazság miatt naponta átlagosan száz tűz keletkezik erdőkben, mezőkön, gabonatáblákon, némelyik több száz hektáron pusztít. Ezt okozhatja akár egy eldobott csikk vagy egy üvegdarab is, így most fokozottan érdemes odafigyelni, hogy ne szemeteljünk.