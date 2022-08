Ambrus István 49 éves, kétgyermekes családapa. Hódmezővásárhelyen él a családjával, de 22 éves kapcsolat fűzi Mártélyhoz.

Ambrus István: Mártély lemaradt a többiektől

A feleségem tősgyökeres mártélyi, 22 éve vagyunk együtt, azóta vagyok kapcsolatban a faluval, látom a mindennapjait, és azt is, hogy hogyan változott. Azért vállalkoztam a megmérettetésre, mert azt tapasztaltam, hogy az utóbbi időkben a fejlődés megrekedt. Mártély lemaradt a többi településtől. A falu kinézete is borzalmas, sokfelé a gaz uralja az utcákat. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy a mártélyiak a változás mellett döntöttek – mondta lapunknak Ambrus István, hozzátette, Mártélyon is ugyanúgy széthúznak a lakosok, mint ami Hódmezővásárhelyre jellemző.

Azt látom, hogy ahová a nagypolitika beteszi a lábát, abból a településeknek csak káruk lesz. Ez történt Mártélyon is. A lakosság megosztott, ami egy 1300 fős kistelepülés esetében nagyon nagy luxus, hiszen csak összefogással lehet előremenni, boldogulni. Újra össze kell kovácsolni a lakosságot. Ez lesz az egyik legfontosabb feladatom – mondta Ambrus István, aki a kampányidőszakban a falu lakosságának nagy részéhez személyesen is bekopogtatott. A találkozókat a jövőben is folytatja.

Megvizsgálja a bölcsődeprojektet

Ambrus Istvánnak pontos képe még nincs Mártély anyagi helyzetéről, ez csak az átadás-átvételkor derül ki.

A volt polgármester asszony azt kommunikálja, hogy nincs Mártélynak adóssága. Bárcsak így lenne, de sajnos ez nem így van. A falu nagyon rossz anyagi helyzetben van. A tartozások pontos összegét még nem tudom – mondta. Ambrus István az időközi választáson nem egészen kétéves időtartamra kapott felhatalmazást a mártélyiaktól.

Ebben a rövid időszakban csodákat nem lehet tenni. Az első lépés az anyagiak egyenesbe hozása és a falukép rendbetétele lesz. Megvizsgáljuk a bölcsődeprojektet, hogy miért akadt el, és hogyan lehet a holtpontról kimozdítani, mert a településen élő kisgyermekes szülőknek szükségük lenne a bölcsődére. Az idősekre is nagyon odafigyelünk majd, hiszen nehéz idők előtt állunk. Amiben csak tudtunk, segíteni fogunk.

Ki kell használni a turizmus adta lehetőségeket

Az új polgármester a turizmusfejlesztésnek is kiemelt szerepet szán. Mártély egy igazi ékszerdoboz, ritka adottságokkal. Bárhol említik meg a település nevét, mindenki hallott már róla. Bár a holtág Hódmezővásárhelyhez tartozik, ott nincs és nem is lehet ráhatásunk, de nekünk is van feladatunk a magunk oldalán. A turizmus adta lehetőségeket Mártélynak is maximálisan ki kell használnia – emelte ki a frissen megválasztott településvezető. Mártély a közös hivatal miatt, valamint 2023 januárjáig a kistérségi társulás kereteiben megoldott szociális feladatok okán is szorosan kapcsolódik Hódmezővásárhelyhez.

A következő nem egészen két esztendő elegendő lesz arra, hogy kiderüljön, megy-e a közös munka Mártély és Vásárhely között. Nekem az a célom, hogy Mártélynak jobb legyen, ennek érdekében bárkivel együtt tudok és fogok dolgozni – hangsúlyozta Ambrus István.