Biztos vagyok benne, hogy nálunk már maga a technológia is innováció. Egy évvel ezelőtt indult el a kézműves pékségünk Ásotthalmon, akkor létrehoztunk egy anyakovászt, amit azóta dédelgetünk, etetünk. Ezzel oltjuk be a napi dagasztásunkat, elszaporítva a jótékony mikrobákat, vadélesztőket, amelyek ahhoz kellenek, hogy a kenyér egy jól emészthető, csökkentett gluténtartalmú kenyér legyen. Már ez is különlegesség, de mi régóta készültünk arra itt, Ásotthalmon, a batáta fellegvárában, hogy készítsünk egy batátás kenyeret – kezdte a beszélgetést Varga Ferenc, a mórahalmi Varga pékség ügyvezetője.

Batáta és ősgabona

A Magyar Pékszövetség versenyén az innovatív kategória nyertesének a mórahalmi Varga pékség ásotthalmi üzemében készülő batátás kenyeret választotta a szakmai zsűri.

A batátának rendkívül jók a beltartalmi tulajdonságai. Ehhez választottuk az ősgabonát, az alakort, aminek szintén kiváló tulajdonságai vannak. A kettőt háziasítottuk és egy hihetetlenül jó kenyeret kaptunk. Mindkettőnek van egy enyhén édeskés íze, ami a kenyérben kiválóan harmonizál egymással. Sárgás színű kenyeret kaptunk. Úgy szoktam mondani, amilyen különleges a színe, annyira különleges az íze is – magyarázta a huszonhét éve működő mórahalmi pékség ügyvezetője.