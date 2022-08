Szeptember 3-án, szombaton halfőző családi nap lesz a Partfürdőn. Becseiné Kiss Margit szervező elmondta, ezzel egy időben lesz a Partfürdőn az 5. Két lábon vagy két keréken a Gyermekklinikáért jótékonysági verseny, míg a Tiszán SUP és sárkányhajó versenyt tartanak. Szintén szombaton rendezik meg a hetedik Pizza Monkey Rotary Jótékonysági Gumikacsa Versenyt. Radnóti-Márton Beatrix, a Rotary Klub Szeged Dóm elnöke közölte, idén is ötezer sárga kacsa úszik majd a Tiszán, a vetélkedő délután 2 órakor indul, az első 150 kacsa tulajdonosa pedig értékes nyereményeket kap. Hozzátette, a kacsajegyet vásárlók ezúttal is a határon túli beteg gyermekek gyógyítását támogatják.