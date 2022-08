Bartók Csaba, a szegedi Fidesz elnöke az alábbi közleménnyel búcsúzott a kiváló újságírótól:

58 éves korában elhunyt Varga Iván újságíró, aki oroszlánrészt vállalt, Szeged első hiperlokális online portáljának, a szegedma.hu alapításában is.

Varga Iván Szegeden született, felsőoktatási tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen folytatta történelem szakon.

Már az egyetemi évei alatt megmutatkoztak a szervezési készségei és a kultúra iránti kiemelt érdeklődése. Többek között a pécsi, de már országos szinten is nagy népszerűségnek örvendő Kispál és a Borz zenekar első koncertjét is ő szervezte meg a pécsi Szenes klubban. Az együttes közösségi oldalán háláját kifejezve meg is emlékezett az elhunytról.

A polgári-jobboldali értékrendjét büszkén vállaló Ivánnak számos közéleti szerepvállalása is akadt. 1989-ben nagy szerepet vállalt vidéken, a pécsi Fidesz megalapításában. Visszaemlékezések alapján ’89-ben felutazott Budapestre személyesen Orbán Viktorhoz azzal a szándékkal, hogy ő megalapítaná a helyi (pécsi) Fideszt. Akkor ez komoly bátorságra vallott, mivel az államszocializmus időszakában akár komoly retorziót is maga után vonhatott, ha valaki ellenzéki politikai mozgalmak szervezésére adta a fejét.

Abban az időben még kiszámíthatatlanok voltak ennek a következményei, de Iván bátran vállalkozott erre a demokráciáért. Később is hűséges maradt a Fideszhez, a szegedi Fidesz irodában tevékenykedett, végzett fontos munkát Bartha László polgármestersége (1998-2002) alatt városunkban.

Varga Iván édesapja is híres újságíró volt. Az alma nem esett messze a fájától. Iván vérében is újságírói vér csörgedezett, így a gyökereknek és a közéleti szerepvállalásainak köszönhetően ő is újságíróként kezdett dolgozni a Délmagyarországban, majd később a Csongrád Megyei Napilapnál. Főleg közéleti és kulturális témákban írt. Volt munkatársai elmondása szerint nagyon jó meglátásai voltak, melyekre érdemes volt odafigyelniük mind a kezdő, mind a rutinosabb munkatársaknak, és jó tollú újságírónak tartották.

Élményszámba mentek a kistelepülések életéről, közösségeiről szóló „falujáró” riportjai. Igazi közösségi ember volt, mindenki szerette a szerkesztőségekben, ahol dolgozott.

Bloggerként is tevékenykedett. Iván már az internetes újságírás hajnalán, a 2000-es években elindította első blogjait. Később több blogot is „üzemeltetett”, de a leghíresebbek közülük a Balaton témájúak voltak. 2008-ban a helyi szinten mindenképp innovatívnak számító online portál, a SzegedMa megalakításában is részt vett újságíróként.

Mikor még a médiapiac döntő többsége a nyomtatott kiadványok szervezésével, alapításával volt elfoglalva, Iván már akkor látta, hogy az online felületeké, az online hírközvetítésé, közösségformálásé a jövő. Ebben is megelőzte korát. Ő volt az, aki a Csongrád Megyei Napilap és a Csongrád Megyei Hetilap megszűnése után 2008-ban egyértelműen meggyőzte szegedi kollégáit és a média iránt érdeklődő befektetőket, hogy online hírportált kell alapítani, nem újabb print napilappal kell próbálkozni a polgári oldalon. Így született meg a SzegedMa.

Végére talán: Nagy kár, hogy az Istentől kapott tehetségét 58. évében nem sikerült teljes mértékben kamatoztatnia ebben a világban.

Iván, búcsúzunk tőled, Isten veled, nyugodj békében!

Szeged, 2022. augusztus 23.

Barátaid és a szegedi Fidesz csoport nevében!



Bartók Csaba