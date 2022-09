Módosította a vásárhelyi közgyűlés a Gyermekek napközbeni ellátásáról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló önkormányzati rendeletet, ami kizárólag az étkezés igénylésével, lemondásával, a térítési díj fizetésével kapcsolatos eljárási szabályokat érintette, vagyis nem emeltek árat. Szóba került viszont a közétkeztetés minősége, amely január 1-jétől napi beszédtéma. Az elmúlt hónapokban rengeteg panasz érkezett rá, most Benkő Zsolt fideszes önkormányzati képviselő vetette fel, továbbra sem érkeznek a menzával kapcsolatban jó hírek.

Egy általam nem is ismert kétgyermekes édesapa hívott fel, hogy tűrhetetlen az étel minősége, szó szerint úgy fogalmazott, hogy ehetetlen

– mondta a képviselő. Arra is kíváncsi volt, hogy hányan veszik igénybe a közétkeztetést Vásárhelyen, voltak-e lemondások. Kiderült, folyamatos a csökkenés az általános és középiskolák tekintetében, a januári 1650-hez képest szeptemberben már csak 1500-an vették igénybe a szolgáltatást. A rendeléseket a járvány is befolyásolta. Az általános iskolásoknál 6, a középiskolásoknál pedig 20 százalékos a csökkenés. Ez Márki-Zay Péter polgármester szerint is drasztikus.

Én is kapok rendszeresen havi 1-2 ilyen telefont, a panaszokat továbbítom a közétkeztetést működtető cégnek.

Bálint Gabriella fideszes képviselő, a Kapcsolat Központ főigazgatója is elégedetlen.

Hol csendesebb, hol hangosabb a levélváltásunk, a szóbeli egyeztetésünk a közétkeztető céggel. Azt nem mondom, hogy nincs törekvés, de nem engedhetjük meg, hogy mennyiségileg és minőségileg ne a lehető legjobb szolgáltatást kapják a gyermekek és az idősek

– hangsúlyozta.

Márki-Zay Péter kiemelte, a cég a szerződés értelmében a Kalmár-középiskola és az idősek otthona konyháját is felújította, ami 150 millió forintba került.

Ez pozitívum, de emellett lehetőségünk van felbontani a szerződést. Egy új pályázattal azonban biztosan drágább lenne a menza, hiszen annak idején ez a cég adta a legjobb árat. Azzal én is egyetértek, hogy jogosak a minőségi elvárások és nem szabad visszaélni azzal, hogy ők a legolcsóbbak. Azt látom, törekvés van, némi minőségjavulás volt, de legutóbb ők is elismerték, hogy dohos krumpliból készítették a levest. Javasoltam, hogy valamilyen kárpótlást ajánljanak fel azoknak, akik ezt kapták

– mondta Márki-Zay Péter.