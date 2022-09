A számlázás, a szociális hozzájárulási adó visszatérítése és az egészségpénztárnak kiállított számla miatt is kérdések merültek fel a vállalkozókban. A NAV szakértője részletes választ adott a kérdéseikre. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a régi katásoknak a hónap végééig nyilatkozniuk kell.

A régi katásoknak a kataalanyiság megszűnése miatt szeptember 30-áig nyilatkozniuk kell a bevételeikről, valamint az esetleges 40 százalékos mértékű adót is be kell vallaniuk – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A hatóság kiemelte, a nyilatkozatot azoknak is be kell nyújtaniuk, akik augusztus 31-én szüneteltették tevékenységüket.

Nyilatkozni a 22KATA jelű nyomtatványon kell, amely legegyszerűbben a NAV honlapjáról vagy közvetlenül az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban érhető el. A KAÜ-azonosítás után a volt kisadózó a vállalkozói adószámát kiválasztva a 22KATA felületre jut, ahol néhány kattintással kitöltheti és beadhatja nyilatkozatát.

Fontos a teljesítés időpontja

A közelmúltban lapunk is beszámolt arról a két előadásról, amelyet Szabó Gábor, a NAV Dél-alföldi Tájékoztatási Osztályának szakértője tartott. Az előadóhoz több olyan kérdés is érkezett, amelyre a hallgatóság később írásban kapott részletes választ. Egyik ilyen volt, hogy új katás adózóként régi vagy új katás bevételnek számít-e az az összeg, amelyről augusztus 31-éig állított ki előre a számlát, de a teljesítési időpontja szeptemberi, és a számlán szereplő ellenértéket is szeptemberben kapja meg a vállalkozó.

Szabó Gábor válaszában azt írta, régi katás bevételnek az az ellenérték számít, amelyről régi katásként állított ki számlát és azon teljesítési időpontként szeptember 1-jét megelőző időpont szerepel, és a bevétel az új kataalanyiság létrejöttét követően folyik be. Ez a bevétel a régi kataalanyiság utolsó napján megszerzett bevételnek számít. A szakértő egyúttal felajánlotta, hogy ha kérdés merülne fel azoknál, akik az új katát választották vagy választani akarták, és újabb kérdéseik lennének, akkor szívesen megválaszolja azokat. A kérdéseket a [email protected] címre várják.

A tanuló után kapott támogatás

Kérdés volt az is, hogy ha a szakmunkás tanulót foglalkoztató egyéni vállalkozó visszakapja a szociális hozzájárulási adót, akkor az bevételnek számít-e kata vagy átalányadózás esetén. Szabó közölte, a szociális hozzájárulási adó visszatérítés az új kata törvény hatálya alá tartozónak nem bevétele, ebből következően nem fenyegeti az a veszély, hogy a NAV-tól, mint kifizetőtől kapott eme támogatás miatt elveszítené az új kata jogállását. Jelezte, átalányadózó egyéni vállalkozó esetén a visszatérítés egyértelműen az átalányadó alapjába beszámító bevételnek minősül.

Az egészségpénztár kifizető is lehet

Volt, aki arról érdeklődött, hogy magánszemélynek nyújtott, de az egészségpénztárnak leszámlázott szolgáltatás esetén elveszíti-e a vállalkozó az új kata lehetőségét. Szabó Gábor figyelmeztetett, az egészségpénztár kifizetőnek számít, azaz ha tőle származik az egyéni vállalkozó bevétele, akkor a kata jogállása megszűnik.

Megjegyezte, ha a magánszemély számlát kér az egészségpénztár nevére, de az egészségügyi szolgáltató vállalkozó részére a pénzt a magánszemély készpénzben vagy saját bankkártyáról, nem egészségkártyáról teljesíti, akkor a pénz a magánszemélytől származik, azaz nem kifizetőtől, így a kata alanyiság marad.

Szóba került az is, ha valaki a régi kata lezárása után az átalányadózást választja a 2022-es tört évre, de 2023-tól már a tételes adózást választja, akkor ebben az esetben 4 évre letiltja magát az átalányadóról.