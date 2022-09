A töltött káposztának egyféle alapreceptje van, azt mindenki úgy variálja, ahogy akarja, ki több, ki kevesebb paprikát tesz bele például. Az a lényeg, hogy ne száraz húsból legyen. Én azt is szeretem, hogy ha valami füstölt is van benne, a miénkbe most egy hátsó csülköt főztem