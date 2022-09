Különleges látványossággal bő­­vült a falu. A főtéren egy birkahodályt építettek, amelynek jelenleg öt lakója van. A négylábúak amellett, hogy már most a gyerekek kedvencei, és a kistelepülés újabb színfolttal bővült velük, hasznot is hajtanak majd. Rendben tartják ugyanis ezentúl azokat a területeket, ahova a közmunkások nem jutnak el fűnyíróikkal.

Az ötlet onnan jött, hogy pár évvel ezelőtt Svájcban olyan helyen laktam, ahol tehenek legeltek a házak között. Ők tartották rendben a gyepet. Arra gondoltam, ennek a mintájára nálunk pedig legelészhetnének birkák

– mondta Molnár Róbert polgármester, aki már készül arra, hogy esetleg a későbbiekben már egyáltalán nem lesz ember, aki rendben tartsa a közterületeket. Az állatok birodalmát egy központi, de ez idáig gazos területen jelölték ki, amelyet napelemes villanypásztorral vettek körbe. A hodályt egy helyi ezermester készítette el, a hármas határon álló esőbeálló átalakításával, amely egyébként is bontásra volt ítélve. A birkákat egy szőregi és egy helyi lakostól kapta a település, szalmát is egy helyi gazda hozott. A területet beültették levendulával is, a nagyjából 400 tő pedig nem csak díszítésként szolgál majd.



A négylábú fűnyírók a falu központjában laknak. Fotó: Karnok Csaba



Egyelőre ez is a falusi tu­­risztikai attrakció része, de van egy lakónk, aki készít szörpöket és teát is ebből a növényből

– mondta a polgármester.