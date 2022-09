Jellemzően baromfitakarmányokat gyártunk, azon belül is broiler csirke, pecsenye kacsa és libatápokat. A tíz év alatt igyekeztünk magas minőséget előállítani, emellett a partnereinknek nyújtott szakmai tanácsadásra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a legjobb eredményeket érjék el. Az évek során egy nagyon jó szakmai csapat állt össze. Büszkék vagyunk arra, hogy a sok nemzetközi hátterű multival szemben is meg tudtuk mutatni, hogy egy magyar cég is tud nagy sikereket elérni