Szegedről, Martfűről, Csanytelekről és Gátérről is jönnek majd csapatok, baráti társaságok a 13. Káposztafőző Versenyre. A szervezők nem aggódnak a szerencsétlen szám miatt, a jelentkezők száma pedig azt mutatja, hogy idén is jó hangulat várható a gasztronómiai rendezvényen.

Nem vagyunk babonások, ez nem fogja befolyásolni a rendezvényt. Igaz, a főzőverseny idén egybeesik a szürettel, de megoldjuk, lesz egy támogatói sátor csongrádi borokkal

számolt be Gergely Ildikó, az esemény szervezője.

Tavaly huszonhat bográcshelyen főztek, idén pedig már csaknem húsz csapat nevezett a megmérettetésre, három társaság pedig szintén bejelentkezett versenyen kívül. Még van idő nevezni, szeptember 22-ig lehet jelentkezni. Általában ilyenkor, az utolsó két héten szoktak nevezni a csapatok, úgyhogy idén is legalább harminc helyen fognak főzni a Dob utcában

tette hozzá Gergely Ildikó. Az esemény szervezője hozzátette, annak ellenére, hogy az utca elején folyik az egykori általános iskola felújítása, a rendezvény lebonyolítása zavartalan lesz: a kivitelező cégtől ígéretet kaptak arra, hogy a főzőversenyre rendbe rakják a környéket.

A főzés kezdetét szeptember 24-én, szombaton hagyományosan tizenhárom ostorpattintás fogja jelezni, de aki nem a fakanalat akarja forgatni, annak is számos programlehetőséget kínálnak. A gyerekeket kreatív sátor és népi játékok is várják majd, a felnőttek pedig a Krokodil együttes koncertjén mozoghatják le a nap során magukra kapkodott kalóriákat, de megválasztják a szüret legerősebb legényét és lesz családi vetélkedő is.