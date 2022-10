A kiemelkedő szakmai teljesítmény és a hivatástudat a legfőbb kritérium – 100 új orvost és kutatót választottak az amerikai National Academy of Medicine (NAM) tagjának, köztük a Szegedi Tudományegyetem két alumnáját - tudtuk meg az egyetem közleményéből. Az Egyesült Államok Nemzeti Orvostudományi Akadémiája 2022. október 17-i közleményében röviden ismertette a 90 rendes és 10 nemzetközi tagságot elnyert kutató pályáját.

„Professor, University of Szeged, Hungary” – hangsúlyozta a dr. Karikó Katalin munkásságát is méltató NAM-közlemény. A philadelphiai University of Pennsylvania „adjunct professor” cím is szerepel az ismertetőben. Az amerikai Nemzeti Orvostudományi Akadémia tagságát a „nukleozid-modifikált mRNS és a nukleozid-modifikált mRNS-lipid nanorészecske vakcinplatform kifejlesztéséért” kapta meg. Ezek ugyanis „az első két, az FDA által jóváhagyott Covid-19 vakcina alapját képezték”. A kulcsfontosságú felfedezések „megnyitották az utat a globális világjárvány felszámolásához”. Ugyanakkor „forradalmasíthatják a hatékony és biztonságos vakcinák, terápiák és génterápiák alkalmazását”.

A szegedi József Attila Tudományegyetem biológia szakos hallgatójaként ismerte meg Karikó Katalin a Szegedi Biológiai Kutatóközpont jeles munkatársainak a munkáját. Doktoranduszként csatlakozott az SZBK világszínvonalú kutatómunkát végző csapatához. A csodálatos mRNS molekula korán felkeltette az érdeklődését. Amerikai és németországi munkahelyein is a hírvivő RNS titkainak a megismerésére fókuszált.

Dr. Polyák Kornélia a bostoni Dana-Farber Cancer Institute onkológiával, leginkább a mellrákkal foglalkozó orvosprofesszora. „Új technológiák és kísérleti modellek segítségével meggyőzően bizonyította, hogy a daganatos sejteken kívül számos más sejttípus is felelős az egyedi tumor biológiai és fiziológiai jellemzőiért” – ismertette a NAM dr. Polyák érdemeit. „Az intratumorális sejtes heterogenitás klinikai és funkcionális jelentőségének dokumentálásáért” nyerte el a NAM-tagságot.

A szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen 1991-ben avatták doktorrá Dr. Polyák Kornéliát. A PhD-fokozat megszerzéséhez szükséges munkát a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban végezte. 1998-ben csatlakozott a Dana-Farber Cancer Institute és a Harvard Medical School intézményhez, ahol 2011-ben léptették elő professzorrá.

Az amerikai UPenn munkatársaként dr. Karikó Katalin kutatótársává lett dr. Drew Weissman – a közösen elért tudományos eredményekért – ugyancsak elnyerte a NAM-tagságot. A NAM akadémikusai önkéntes szolgálatot vállalnak a tudós testületek tevékenységében.