A mórahalmi állat- és kirakodóvásár országos ismertségű, 20-30 ezer vásárló is megfordul itt egy-egy hétvégén, minden hónap harmadik vasárnapján. Annak érdekében, hogy a vásártér és a kereskedelem fejlődjön, a város egy többéves programot határozott meg. A vásári forgatag nem csak kulturális élmény, hanem ma már egy egzisztenciális szükséglet is, hiszen azok a termékek, ezen az árszínvonalon, amelyek itt elérhetőek egyre inkább fontossá válnak, ezért a vásári forgatnak és a vásárnak hosszú távon is létjogosultsága van