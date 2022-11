Érdekesség azonban, hogy a háború kitörésekor orosz belügyi hatásra bezárt a legnagyobb Dark Web Site, de több nagy orosz oldal is bezárt, a tulajdonosok egy része nyugdíjba vonult.

Az előadó szerint azonban meg tudják előzni a cégek és intézmények azt, hogy illetéktelenekhez kerüljenek az adatok, dokumentumok, ennek az alapja a felelős kiberbiztonsági vezető alkalmazása. Fontos továbbá a biztonsági tudatosság, melynek része a folyamatos képzés és a teszt, de a tudatosság mellett szükség van a sérülékenységi vizsgálatokra, a jogosultságok rendszeres áttekintésére, valamint az ellenőrző rendszerek és csapdák alkalmazására is.

Az Agórában egyébként az érdeklődők Török Szilárd előadása mellett részt vehettek például egy VR bemutatón is, valamint találkozhattak az informatikai cégek képviselőivel, akiknek feltehették kérdéseiket, és akiknél tájékozódhattak a cég aktuális állásajánlatairól is.