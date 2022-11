A nemzetközileg is jegyzett kétnapos szakkonferencia fókuszában idén a közforgalmú közlekedés fejlesztése áll. A megnyitón Gellért Ákos, a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke elmondta, az ágazatban jelentős beruházások valósultak meg az elmúlt években, mind a közút, mind a vasút, mind pedig a járműfejlesztés területén.

Hozzátette, ezek a beruházások gazdasági és fenntarthatósági szempontból is rendkívül fontosak. Ilyen fontos fejlesztés volt a tavaly átadott tramtrain is, mely a két megyei jogú városunkat köti össze, továbbá nagyban hozzájárul a munkaerő-áramláshoz, a szolgáltatások fejlesztéséhez, valamint számtalan további szinergia kialakításához Szeged és Hódmezővásárhely között.

Az első napon előadást tartott például Szeged városfejlesztési alpolgármestere, Nagy Sándor is a szegedi mikromobilitásról. Közölte, a város működéséhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy aki igénybe veszi a közösségi közlekedést, el tudjon jutni azzal a céljához, azonban először a járvány okozta válság, most pedig az energiaválság miatt egyre drágább szolgáltatássá válik a tömegközlekedés. Megjegyezte, közlekedéshez kapcsolódó komolyabb fejlesztést a kerékpározás kapcsán tudtak megvalósítani az elmúlt időszakban a városban.

Fotó: Gémes Sándor

Szegeden egyébként továbbra is autóval közlekednek legtöbben, 2013 óta egyharmadával nőtt az gépjárművek száma. Közölte, itt is megjelentek az elektromos rollerek magán és bérelhető formában, ezek is a fenntarthatóságot szolgálják, egy erős hónapban több mint 30 ezerszer használták a bérelhető rollereket 2022-ben.

Arról, hogy milyen versenyhelyzetek vannak a tömegközlekedésben, Ács Balázs, a Szegedi Tudományegyetem PhD hallgatója számolt be. Előadásában kiemelte, az 1980-as évek végéig szép növekedést mutatott a helyi és helyközi közlekedésben is a tömegközlekedési eszközök kihasználtsága, azonban közben a személyautók száma is növekedésnek indult, viszont az országokat összevetve hazánk továbbra is sereghajtó az autók számnak növekedésében.

Rámutatott, nehéz versenyeznie a közösségi közlekedésnek az autóval történő közlekedés előnyeivel, azonban szerinte a vasút kihasználtságát is növelni lehet, ha kapcsolnának hozzá alágazati együttműködéseket, tehát lenne mivel továbbhaladnia az utasoknak a céljukhoz. Megjegyezte, szintén a tömegközlekedés riválisa lett a telekocsi, amelyet Szegeden igen sokan használnak, ezt a szolgáltatást főként azokban a városokban veszik igénybe, amelyhez kapcsolódik autópálya.

Fotó: Gémes Sándor

A huszonharmadik Közlekedési Konferenciát a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Enterprise Europe Network-Szeged a Közlekedéstudományi Egyesület együttműködésével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával rendezi meg. A szakmai tanácskozás második napján szó lesz többek között arról, hogy milyen új kihívások vannak a hazai helyközi autóbusszal ellátott közforgalmú közlekedésben, lehet-e a taxis és személygépkocsis személyszállítás a közlekedési közszolgáltatás része, és milyen kapcsolat van az ember és az önvezető jármű között.