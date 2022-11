Így összességében a megszokotthoz képest három héttel rövidebb ideig lesz karácsonyi díszkivilágítás a városban.

Makrai László arról is beszélt, hogy a fényszarvas már hétfőn megérkezett a Dugonics térre - ahogy azt portálunkon is láthatták -, kedden délelőtt pedig már a város karácsonyfáját is felállítják. Ez egyébként egy 11 méter magas fenyő lesz és Dorozsmáról érkezik a belvárosba.

A több évtizedes múltra visszatekintő Szegedi Karácsonyi Hetek jóval több mint egy hagyományos adventi vásár, rengeteg kisebb-nagyobb rendezvény, programelem teszi emlékezetessé mindenki számára.

A Dóm téren 2000-ben szervezték az első adventi kézműves vásárt, a rendezvény pedig az évek alatt a helyiek és a turisták kedvelt találkozóhelyévé vált.