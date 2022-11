A szegedi járműtelep kialakításával és befejezésével lezárta a NIF Zrt. a tramtrain beruházást – jelentette be szerdán budapesti sajtótájékoztatóján Rozsy Gábor, a cég vasútfejlesztési igazgatóhelyettese.

Egy komplett járműtelepet alakítottak ki a szegedi rendezőpályaudvaron. Az igazgató azt is lemondta, hogy hozzá kellett nyúlni a biztosítóberendezésekhez és a felsővezetékekhez is. Maga az épület tágas, nagy belmagasságú, így könnyen és minden oldalról hozzá lehet férni a szerelvényekhez, ha az szükséges. Mostantól nem gond, ha a kocsikat karban kell tartani. A 2800 négyzetméteres alapterületen van kerékeszterga és járműmosó is.

Fotós: NIF Zrt.

Az épület három fő eleme a javítócsarnok, az esztergacsarnok és egy földszinti kiszolgáló rész is. Az igazgatóhelyettes szerint ezzel az épületkomplexummal tudják biztosítani, hogy folyamatosan üzemeljenek a vasútvillamosok.

A szegedi Rendezőpályaudvaron még májusban nyílt meg a mozdonyszín és a tároló vágányok közötti területen a járműtelep, ahol a tramtrainek valamennyi karbantartási tevékenységét egy helyen lehet végezni, továbbá alkalmas a motorvonatok és a kocsik egyidejű vizsgálatára is.

A vasútvillamos augusztus óta bevezetett félórás menetrendi alapüteme október végétől további reggeli járatokkal is kiegészült. Hódmezővásárhely vasútállomásról munkanapokon 6:19 és 7:19-kor is indulnak járatok, így a csúcsidőben 6:01, 6:19, 6:30, 7:01, 7:19, 7:30-as indulással segítik a megyeszékhely felé utazókat. Az új menetrend szerint késő este egy tramtrain járat Szeged vasútállomásról 23:24-kor indul Rókus vasútállomás felé, így biztosítva kényelmes átszállást a Budapestről késő este beérkező utolsó Napfény IC utasainak.

A magyarországi tramtrain után elkezdhetik az engedélyezési tervek készítését a Szeged-Szabadka tramtrain rendszer kiépítésére is, miután a második közbeszerzési eljárás eredményes lett. A tervnek tartalmaznia kell a vasúti pálya és tartozékaira, a biztosítóberendezésre, a városi vasút és tartozékaira, valamint a kiegészítő létesítményeire vonatkozó dokumentációt. Minderre csaknem 883 millió forintot költhet a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.