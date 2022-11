Nagy István agrárminiszter az Árpád-Agrár Zrt. és a Szentesi Paradicsom Kft. kettő új, egyenként 40 ezer négyzetméteres termesztő üvegházának átadásán kiemelte, Magyarország termálnagyhatalom, ráadásul ezeknek a forrásoknak a központja Csongrád-Csanád megye, tehát az üvegházakhoz szükséges energia gazdaságosan és fenntartható módon áll rendelkezésre. Arról is beszélt, hogy kiemelten fontos a mezőgazdasági üzemek energia-önellátásának növelése és az energiafüggőség csökkentése. Az ország geológiai adottságai alapján kifejezett cél a geotermikus-energia hasznosításában rejlő potenciál kiaknázása, többi közt az üvegházak fűtésére – hangsúlyozta a politikus.

Nagy István miniszter Csikai Miklós, az Árpád-Agrár Zrt. elnök-vezérigazgatója hitvallását az egész magyar gazdatársadalom figyelmébe ajánlotta. A nemzeti és a helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés az egyetlen út, amely megtarthat és előre vihet bennünket.

Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes, a térség országgyűlési képviselője az átadón arról beszélt, a kertészeti fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy minél nagyobb mennyiségű és minél jobb minőségű élelmiszer kerüljön a piacra. A szegvári telephelyen alkalmazott technológiák világszínvonalat képviselnek.

A Szentesi Paradicsom Kft. az Árpád-Agrár cégcsoporthoz tartozik, 9 évvel ezelőtt alapították. A szegvári beruházásuk költségvetése 2,84 milliárd forint volt, amelyhez pályázaton 50 százalékos támogatást nyertek. A megvalósításról Katona Magdolna, a Paradicsom Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a beruházás részeként 40 ezer négyzetméteres üvegházat, 2300 négyzetméteres csarnokot építettek. Az üvegházat emelt tálcás technológiával létesítették, az építmény fűtése háromkörös, és magas nyomású párásítót is beépítettek.

– Ez a telep zöldmezős beruházás. Új, 2100 méter talpmélységű termálkutat is fúrattunk, amelynek a talphőmérséklete 85 Celsius-fok. Hozama 115-120 köbéter/óra kapacitású – mondta az ügyvezető. Az új üvegházba májusban 70 ezer tő paradicsomot is ültettek. A projekthez tartozó többi objektumot pályázaton kívül készítették. Raktárt és kiszolgáló helyiséget építettek, parkolót és fedett kerékpártárolót is létesítettek. Tavasszal nagyszabású zöldítésre is készülnek.

Csikai Miklós elnök-vezérigazgató a program első részében, a szentlászlói telepen megtartott ünnepségen hangsúlyozta, ezzel a projekttel azon szakmai programjuk első szakasza ért véget, amelyet a 2007-ben kezdődött élelmiszer-gazdasági, világpiaci árrobbanás és az angolszász országokból begyűrűző 2008-as pénzügyi válság idézett elő.