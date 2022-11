Jól halad a külső sávok aszfaltozása a Budapesti körúton az Űrhajós utca és a József Attila sugárút között. Erről Mészáros Tamás önkormányzati képviselő beszélt szerdán a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján. Elmondta, hogy az útfelújításnak ez a része időjárástól függően a hétvégére elkészül. A következő lépésben a kivitelező elkezdi felbontani a belső sávokat, ezért azokat lezárják. A forgalmi rend ismét megváltozik, nagyon kell figyelnie annak, aki autóval jár azon a környéken.

Fontos, hogy továbbra is útszűkület mellett haladhat a forgalom, ezúttal a külső sávokon, a belső sávok felbontása miatt. A Budapesti körútról átmenetileg nem lehet balra fordulni a József Attila sugárútra. A József Attila sugárútról jobbra a Budapesti körútra továbbra sem lehet lekanyarodni az építési forgalom miatt. A Budapesti körútról kis ívben le lehet hajtani jobbra a Hajlat utcába. Kifelé, ugyancsak jobbra kis ívben lehet közlekedni a Csillag tér felé. A Csillag tér irányából be lehet már hajtani a körútról az Űrhajós utcába, így ott visszaáll az eredeti egyirányú közlekedés. Kifelé az Űrhajós utcából átmenetileg csak jobbra lehet kikanyarodni a körútra. A Budapesti körútról jobbra lehet fordulni a 47-es útra. Az útszűkület miatt a buszok egyelőre továbbra is az ideiglenes megállóikban állnak meg a csomópont túloldalán, a Makkosházi körúton.

Mészáros Tamás hozzátette, hogy az útfelújítás október 24-én kezdődött és előreláthatólag, időjárástól függően november vége–december elejéig tart. A felújítást az önkormányzat saját forrásból finanszírozza, ez a Budapesti körút harmadik, egyben utolsó szakaszának felújítása bruttó 71 millió forintba kerül.

A kivitelező Colas Zrt. előbb a külső sávokon lemarta a régi burkolatot, ahol szükséges, útalapot cserélt és szegélyeket is javít, végül új aszfaltburkolatot készít. Ugyanezeket a munkákat végzi el a következő hetekben a belső sávokon.