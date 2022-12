Szinte rekord részvétellel zajlottak az elmúlt héten a véradások Csongrád-Csanád megyében. A Magyar Vöröskereszt arról tájékoztatott, hogy hosszú idő után emelkedett a véradók száma. Számos kitelepült és zárt véradás is kiemelkedő látogatottságot hozott, ráadásul sok jubiláló véradó is újra felkereste a véradások valamelyikét. Hasonló lendületre karácsony előtt és az ünnepek közt is szükség van, ezért kérnek mindenkit, hogy ha nem tette, adjon vért még ebben az évben. A számok pedig: összesen 704 ember adott vért, a betervezett 505 helyett.