– Az elődöntőre és a döntőre is koncentrálunk a felkészülés során, mert elvárható a csapattól, hogy előbbit sikerrel vegye. Nagyon szeretnénk bizonyítani, hogy képesek vagyunk trófeát nyerni idén is. A NEKA kellemetlen ellenfél, ezért rájuk is készültünk természetesen. Gyorsan kézilabdáznak, tét nélkül felszabadultan játszhatnak. Észnél kell lennünk, a NEKA ellen nem gondolhatunk a döntőre, helyén kell lennie a koncentrációnak – jegyezte meg Kárpáti Krisztián, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője.

A szakember hozzátette, hogy mindenki egészségesen tért vissza a világbajnoki selejtezőkről, ráadásul az összes szegedi játékos nemzeti csapata kvalifikálta magát a 2025 januári tornára, amelyet Horvátország, Dánia és Norvégia közösen rendez.

A Szeged és a NEKA idén már kétszer találkozott a bajnokságban. Balatonbogláron még decemberben győztek a Tisza-partiak 39–30-ra, míg április 30-án megjavította eddigi gólcsúcsát a csapat a Pick Arénában, 47–31-re nyert.

A bronzmérkőzést 15.15-től játsszák vasárnap, míg a döntőben 18 órakor hangzik majd el a kezdősípszó. Előbbit az M4 Sport+, utóbbit az M4 Sport közvetíti élőben.