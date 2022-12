Kiss Erzsébet, az alapítvány kuratóriumának elnöke meghatódva köszönte meg az egyetemisták adományait.

– Annyira hálás vagyok, hogy elmondani nem tudom. A fiatalok maguktól kerestek meg bennünket, ami annyira csodálatos. Az adományokat elsősorban a vidéki, tanyán élő családok kapják majd, mert ők vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben. A szegedieknek több lehetőségük van arra, hogy segítséget kapjanak – fejtette ki Kiss Erzsébet, majd elmondta, Szegeden és környékén jelenleg körülbelül 170 mélyszegénységben élő család tartozik az alapítványhoz, Szentesen és környékén pedig még több.

– Most ráadásul egyre csak gyűlnek a családok a nagy áremelkedések miatt. Elsősorban tartós élelmiszerre van szükségük, a gyerekeknek csokoládéra, hogy nekik is szép lehessen az ünnep – mondta a kuratóriumi elnök. December 22-ig a Fatima Ház nyitva tartási idejében várják a jószívű felajánlásokat. Sok hátrányos helyzetű családban már olykor az is teljesíthetetlen kihívás, hogy az ünnepi asztalra kerüljön valami finomság, nemhogy a fa alá ajándék. Így köszönettel fogadnak jó állapotú játékokat is, hogy a legnehezebb körülmények között élő gyerekek is megtapasztalhassák legalább karácsonykor az ajándékbontás izgalmát és örömét. Nem baj, ha használtak, de fontos, hogy az adományok jó állapotúak legyenek, hogy valóban örömet szerezhessenek a lurkóknak.

Arra is lehetőséget biztosítanak az alapítvány munkatársai az adakozni vágyók számára, hogy konkrét kívánságokat teljesítsenek. A nehéz sorsú gyerekek szíve vágyainak listáját az alapítvány közösségi oldalán olvashatják.

– Két használt, de nagyon jó állapotú gyerekkerékpárt kaptunk éppen tegnap, úgyhogy két tündéri kislánynak már biztosan teljesül a kívánsága. Reméljük, a többi gyereknek is sikerül ajándékot vinnünk a fa alá – mondta Kiss Erzsébet.