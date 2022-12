A szegedi Szent-Györgyi Albert Rotary Club külföldi klubkapcsolatai révén évek óta rendszeresen tud hazánkba hozni Németországban és Svájcban leselejtezett, de még mindig jó állapotú kórházi ágyakat. Farkas András, a klub tagja elmondta, intézményeinkben ezekre nagy szükség van, hiszen az elhasználódó berendezéseket rendkívül költséges pótolni. – Amikor egy külföldi kórházban cserélik az ágyakat, azt jelzik számunkra az ottani rotarysták, így tudjuk ezeket Magyarországra hozni. A mostani szállítmány fuvarozását a Régió 10 Kft. vállalta. Az ágyakat kicsit rendbe tettük, így adtuk át a kiválasztott intézményeknek – mondta.

Összesen 26 ágy érkezett, amelyből 11-et az Szeged Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményeinek Acél utcai intézménye kapott. Zsótér Ágnes főigazgató úgy fogalmazott, bár ha szükséges, a fenntartó biztosítja az ágyak cseréjét, nyilvánvalóan hatalmas segítség, ha erre nem kell a költségvetésből költeni. – A most adományként kapott ágyak manuálisan állíthatók, amelynek köszönhetően jóval könnyebb rajtuk a betegek gondozása. Ez a nővérek munkáját könnyíti meg, akik közül sokan nyugdíj előtt állnak, vagyis már nincsenek erejük teljében – fogalmazott.

Hat ágyat kapott a Szegedi Fegyház és Börtön is, ezek Nagyfára kerülnek, az ottani egészségügyi központba. Kopcsik Károly dandártábornok megköszönte a Szent-Györgyi Albert Rotary Clubnak, hogy rájuk is gondoltak és az eddigieknél komfortosabb ágyakon gyógyíthatják a fogvatartottakat. A klub egyébként már korábban is támogatta a börtönt: nemrégiben több mint ezer könyvet vittek az intézménynek.

A most érkezett kórházi ágyszállítmányból nem csak Csongrád-Csanád megyének jutott: négyet Újkígyósra, hatot Izsákra vittek.