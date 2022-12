Nem kevés eső esett az utóbbi két napban, és ez meg is látszik az utakon, ahogy kollégánk fotói is mutatják. Az Aradi vértanúk terén is megállt a víz az úton, gigantikus pocsolya alakult ki. Szépen tükröződnek benne az esti fények, de a járdán haladó gyalogosok biztosan nem örülnek az "áldásnak", amikor lefröcskölik őket a vízbe hajtó autósok. Alvázmosás garantált.