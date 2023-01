– 2022-ben is tudtunk haladni, mert olyan csapattal dolgozhatok együtt, akik szakmailag hozzáértőek és önállóak. Jó testülettel lehet jól dolgozni. A magunk mögött hagyott évet átlagosnak láttam, nyugodtan teltek a napjaink. A nagyobb pályázataink közül egyet leszámítva mindet megnyertük, idén azt is megpályázzuk. Ezen felül kisebb, 10, 20, 30 milliós beruházások valósultak meg nálunk – összegzett Horváth Lajos, Felgyő polgármestere. A nagyobb fejlesztések egyike volt a falut Tömörkénnyel összekötő út elkészülte, amely nagyban segíti a munkaerő biztonságos közlekedését a két település között.

Mint Horváth Lajos elmondta, az előző évekhez hasonlóan náluk a gazdaságfejlesztés élvezi a prioritást, továbbra is serkentik az önkormányzati területeken megvalósuló magánberuházásokat. A Felgyőre érkező cégeket új ipari parkkal is várják. A település – mint a polgármester látja – életképes, tudnak előrelépni az ott élők.

Fotó: Majzik Attila

– Rengeteg helyen látom, hogy tetőt cserélnek, felújítják a házakat, a kapuk előtt szép autók parkolnak. Látszik, hogy a felgyői ember, ha dolgozik, akkor boldogul, meg tud élni. Továbbra is fiatalodik a település, ezért is hoztunk létre minibölcsődét. Ott az engedélyeztetésre várunk, reméljük, hogy minél hamarabb el is tud indulni – mondta el a polgármester.

Az idei évvel kapcsolatban Horváth Lajos kiemelte, a TOP Plusz programban az energetikai célú felújításokra koncentrálnak, a közvilágítás modernizálása halaszthatatlan a településen. Hosszú távú célként a geotermikus energia kihasználását jelölte meg a település vezetője.

– Két kutat fúrattunk, szeretnénk kialakítani egy geotermikus rendszert. Első körben az intézményeinket kötjük rá, de az a hosszú távú célunk, hogy minél többen csatlakozhassanak erre a fűtési rendszerre – vázolta a jövőt a polgármester.