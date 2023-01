Érdekesség, hogy Szegeden is épp a Kálvin téri református templomban tartották meg a hét első szentmiséjét, amelyen Thorday Attila római katolikus esperes hirdetett igét. Ülőhely nem, és állóhely is alig maradt a liturgián, amelyen az ökumenikus kórust is hallhatták a hívek. Thorday Attila az igehirdetés során hangsúlyozta, a lélek, vagyis Isten szavának közvetítése a célja, mert ez az, ami minket összeköt, és ami segítséget ad nekünk a mindennapokban, ha kérjük azt. Jelezte, minden személyes fohászunk során fontos, hogy jól kérjünk, azt kérjük Istentől, ami igazán fontos számunkra.

Keresztelő Jánost állította példaként a hívek elé, hiszen ő volt az, aki Isten szavának hallatára elindult, és azt mondta az embereknek, hogy térjenek meg az Istenhez, miközben felhívta a figyelmet arra, hogy Jézus Isten legszebb áldozata, ő az, aki elveszi a világ bűneit. Hozzátette, Jézus azóta is működni akar bennünk, köztünk és általunk is, ezért is fontos, hogy merjük továbbadni Isten ajándékát egymásnak, merjünk megbocsátani egymásnak. Közölte, arra vagyunk hivatva, hogy Isten szentsége rajtunk keresztül átsugározzon.

A hét folytatásában minden este 18 órakor tartanak szentmisét Szegeden. Hétfőn a székesegyházban Fekete Károly református püspök, Kondor Péter evangélikus püspök és Kiss-Rigó László római katolikus püspök tart liturgiát, kedden a Tisza Lajos körúti evangélikus templomban Szaplonczay Miklós görögkatolikus parókus mutat be szentmisét, míg szerdán a Szent József jezsuita templomban Imrényi Tibor ortodox lelkipásztor hirdet igét. Csütörtökön a baptista imaházban mondanak imát Kereskényiné Nemes Lívia református lelkipásztor vezetésével, pénteken az újszegedi Kalkuttai Teréz Anya templomban lesz mise, amelyet Cserháti Sándor evangélikus lelkipásztor celebrál, szombaton a Tátra téri Szent Gellért templomban Balázs André baptista ifjúsági lelkipásztor hirdet igét, vasárnap pedig Kondé Lajos római katolikus püspöki helynök mutatja be a zárómisét a Honvéd téri református templomban.