A Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi kórházában is felsírt a 2023-as esztendő legelső kisbabája, méghozzá reggel. Vásárhelyen most a kisfiúk viszik a pálmát, az év utolsó és az újév első babája is fiú lett.

2022. december 31-én 16.50-kor született meg 2710 grammal Milán, ő lett az év utolsó kisbabája a kórházban. Utána csendes volt a vásárhelyi szülészet, egészen reggelig. A Csongrádon élő Bagi Ildikó január 1-jén 7 óra 52 perckor hozta világra kisfiát, Paróczai Mátét, akinek a súlya 3540 gramm.