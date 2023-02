Nem csak kórházban, nem csak betegek megsegítésén ügyködnek a piros orros bohócdoktor jótevők. A nélkülözők a szürke hétköznapokon is számíthatnak a Mátrix Közhasznú Alapítvány által működtetett bohócdoktor csapatra. A rászorulók által rendszeresen kiürített - üresen kongó - szeretetládákba januárban és februárban is a bohócdokik naponta tucatnyi apró élelmiszer csomagokat visznek, összesen több, mint heti 100 éhezőt segítve.



Nem csak adnak, felajánlásra is buzdítanak a bohócdoktorok. Az év nagy részében a Centerke Közösségi Térben várják a tartós élelmiszer, játék felajánlásokat az alapítványi önkéntesek. A szeretetládák feltöltésében bárki, akár egy szelet kenyérrel, egy csokival, vagy egy konzervvel is segíteni tud. Legyünk közösen részesei a jótetteknek. A legapróbb felajánlás, 1-1 adag étel elhelyezés a ládák valamelyikében is nagy segítség.



Önkéntes segítőket hív Rácz Anett alapítványi vezető: a bohócdoktor segítő önkéntességhez a Mátrix Közhasznú Alapítványnál (játékos bohócdoktor foglalkozásokra, meseterápiára, zenés játékra, jótékonysági tevékenységekre) 2023-ban is lehetőség van bekapcsolódni. Az érdeklődők a www.bohocdoktor.com oldalon elérhető jelentkezési felületen tudják felvenni a kapcsolatot az alapítvánnyal.