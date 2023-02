Mindkét fél igyekszik szövetségeseket keresni. Adott esetben korábban problémásnak számító államokkal is felveszik a kapcsolatot. A nemzetközi rendszer perifériájára került államok is fontossá vállnak ebben a konfliktusban, erre nagyon jó példa az orosz–iráni vagy az orosz–észak-koreai kapcsolatok, amelyekkel a gazdasági nehézségeket próbálja áthidalni Moszkva, de ugyanezt csinálja a Nyugat is. Amikor energiahordozókat, nyersanyagokat kell beszerezni, akkor olyan országok is szóba jönnek üzleti partnerként, amelyek nem feltétlenül a demokrácia és a nyugati értékrend élharcosai, de a háborús szükségletek felülírják az értékalapú megközelítést