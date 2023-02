Sem lenyelni, sem kiköpni nem tudja a csongrádi önkormányzat a kishajókikötő ügyét: ugyan a város felmondta a jelenlegi üzemeltető szerződését, de az jogszerűtlennek találja a felmondást, és tovább szeretné működtetni a kikötőt.

A kiserdőnél fekvő tiszai kikötőt egy határon átnyúló pályázat segítségével építtette az önkormányzat még 2019-ben. Az úszómű hamar népszerű lett a vízen járók körében, rengetegen használták kikötésre. A képviselő-testület azonban január 26-i ülésén súlyos szerződésszegések címén azonnali hatállyal felmondta a kikötő üzemeltetési jogviszonyát a Csongrád Városi Kikötő Nonprofit Kft.-vel. A helyet az indulás óta a csongrádi cég üzemeltette, ami viszont nem ismeri el a szerződésszegés eseteit és tovább kívánja üzemeltetni a kikötőt.

Az ügyet legutóbbi ülésén is tárgyalta a testület, ezt megelőzően azonban már a bizottsági üléseken is hosszas megbeszélés vezette fel a kérdést: az üzemeltető cég vezetője, Kókai Dezső olyan fejleményeket is ismertetett a bizottságokkal, amelyeket azok korábban nem ismertek. Ezért a nyilvános ülés végül zárt ajtók mögött folytatódott, a döntést Bedő Tamás polgármester ismertette: a képviselő-testület úgy határozott, új pályázati felhívást tesz közzé a kikötő üzemeltetésére, ezzel együtt azonban felszólítja a Csongrád Városi Kikötő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a társaság 2020, 2021 és 2022 évekre szóló gazdasági és műszaki beszámolóját 2023. március 17-éig nyújtsa be az önkormányzathoz.