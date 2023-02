Programokkal várják a helyieket 29 perce

Nyitva vannak és télűzésre készülnek

Az energiaválság ellenére nem zárt be a faluház és a könyvtár Deszken, folyamatosan programokkal készülnek a helyieknek. Legalább 20 csoport ott tartja a próbáit is, sőt, már egy újszegedi közösség is a deszki intézményben rendezi meg találkozóit.

Kiss Anna Kiss Anna

A könyvtár sem zárt be Deszken, hamarosan kiállítás nyílik az intézményben. Fotó: Karnok Csaba

Február 24-én gálaműsor lesz a Deszki Faluházban, ahol a helyi művészeti csoportok lépnek majd pódiumra, míg február 26-án busókkal, finom fánkokkal, kézműveskedéssel, táncházzal, zenekarral és kiszebáb égetéssel űzik el a telet a községben. Szeged szomszédságában ugyanis nem zárt be a kulturális intézmény, a fenntartó önkormányzat úgy döntött, a válság ellenére is nyitva maradnak. Bene Ildikó, a faluház vezetője lapunknak elmondta, a képviselő-testület nagyon jó hozzáállásának és a korábban felszerelt napelemeknek köszönhetően nem kellett bezárniuk. Minimálisra csökkentették a gázhasználatot, hiszen a napelemekre hagyatkozva klímával és infrapanelekkel gondoskodnak a fűtésről. Fotó: Karnok Csaba Elmondta, van igény helyben a szórakozásra és a kikapcsolódásra, éppen ezért folyamatosan programokkal várják a deszkieket. Volt már idén könyvtáróra, magyar kultúra napi rendezvény kiállítással, valamint hamarosan a könyvtárba érkezik a Bálint Ágnes-vándorkiállítás is a Móra Kiadó jóvoltából. A több hétig megtekinthető tárlaton keresztül Bálint Ágnes életútját, könyveit és meseszereplőit lehet megismerni. Fotó: Karnok Csaba Megjegyezte, a könyvtár keddtől péntekig 10 és 18 óra között tart nyitva, csak a szombati nyitvatartást szüntették meg télre, de amint kitavaszodik és nem lesz szükség fűtésre, újból nyitva lesznek szombatonként, hiszen nagy igény van arra is. A kölcsönzések rendszeresek, sőt a szolgáltatásokat, vagyis a fénymásolást, a nyomtatást, a spirálozást és a szkennelést is sokan igénybe veszik. De esténként is nagy élet van a faluházban, hiszen délután 4 óra után megkezdődnek a helyi csoportok próbái, mintegy 20 szervezet tartja a találkozóit az épületben, például a néptáncosok, a rockysok és a kórus. Emellett már az újszegedi foltvarró kör is megkereste Bene Ildikót, hogy amíg a Bálint Sándor Művelődési Ház zárva tart, havi rendszerességgel Deszken tarthassák meg a találkozójukat.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!