A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. kiemelten forrásigényes – ez a cég üzemelteti a fürdőt, aminek a költségei egyre nagyobb szeletet harapnak ki a városi költségvetés tortájából.

– „Folytonos” költségvetés, amit most elfogadtunk – lehet, hogy amire rábólintunk, az holnap már nem lesz igaz

– jellemezte a város idei költségvetését Bedő Tamás polgármester. Mint elmondta, polgármestersége 17 éve alatt ilyen nehéz és „rossz” költségvetést nem terjesztett még be: semmilyen konkrét fejlesztés nem szerepel benne, mert a jelentősen megugrott energiaárak miatt Csongrád bevételeinek 95 százalékát a működésre kell fordítani. Amennyiben a város nem kapott volna 300 millió forintos kormányzati támogatást, a büdzsé sem lenne tartható.

– A minimálbér emelkedés miatt csak a növekmény 130 millió forint tavalyhoz képest; a gázszámlák esetében 136, a villanyszámláknál 180 millió forint a többlet úgy, hogy takarékossági intézkedéseket vezettünk be

– sorolta a megnövekedett kiadásokat a polgármester. Hozzátette, az intézmények támogatásának 5 százalékát, 60 millió forintot zárolnak, ezt majd csak az év második felében oldják fel. Ehhez kapcsolódóan felajánlotta, hogy a saját költségtérítését is zárolják addig, amíg az intézmények támogatása fel nem szabadul. A kezdeményezéshez a két alpolgármester is csatlakozott.

A 2023. évi költségvetéssel kapcsolatban elhangzott, tartható ugyan, de van egy gyenge pontja: ami Superman-nek a kriptonit, az Csongrádnak a fürdő. Az uszodát üzemeltető Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. éves támogatási igénye 80 millió forint volt, de ebből már februárig 40 milliót lehívott. Ennek hátterében szintén az energiaárak állnak: a Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda villamosenergia-költségei kilencszeresére emelkedtek.

A költségvetés vitája során Murányi László megjegyezte, idén a tavalyinál is nagyobb adóbevételre számíthat a város, valamint a büdzsé tervezési költséget is tartalmaz, így készülni tudnak a jövőre is. Cseri Gábor alpolgármester az energiahatékonysági beruházásokat emelte ki, Bartókné Vincze Zsuzsanna pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy ebben a helyzetben az is pozitívum, hogy a sport és a kultúra támogatása nem csökkent az idei büdzsében.

– A bevételi forrásaink „láthatóak”, a költségvetés tartható. A legrosszabb forgatókönyvre készültünk, de bízunk benne, hogy ennél csak jobb jöhet

– összegzett a polgármester.