Horgászni tilos! – mármint nekünk, embereknek, azt csak a sirálynak szabad, ezt az állat őrző-védő tekintete kiválóan tükrözi. Gémes Sándor fotóriporter kollégánk kapta lencsevégre a térfigyelő kameraként is „üzemelő” madarat, ami jól látszik, bármikor kész elindulni egy finom falatért. A magvak, termések, férgek és rovarok mellett ugyanis a csigák, a kagylók és a halak is kedvenc fogások a sirályok számára.

Őshonos madárról van szó, amelynek több fajtája van, például létezik csüllő, dankasirály, fecskesirály, heringsirály és ezüstsirály is. Bár nem vagyunk szakértők, de fotósunk talán utóbbit fotózta le vármegyénkben. A különböző fajta sirályok egyébként közösen is szoktak halászni, időnként a sziesztát is együtt töltik.

De nemcsak eleségért járnak a partokra a sirályok, a legtöbb fajta ugyanis ott költi kel kicsinyét. Homokpadokon, poldereken, fellápokon és nádasokban is szoktak költeni, főként talajon szeretik ezt megtenni. Néha fákon is találni sirályfészket, valamint lakóépületek tetején, erkélyein is képesek megtelepedni és költeni.

Igen sokáig élő állat a sirály, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület beszámolója szerint ugyanis az ezüstsirály például 30 évig is élhet.