– Sokat beszélgettünk arról, hogy ki hogyan tanul, kinek mi a módszere. Emellett figyeltünk a pozitív megerősítésre is. Hiszek benne, hogy ez működik, a gyerekek is érzik ebből a törődést és motiválja őket. Október óta 4 felett van az osztályátlag, erről minden hónapban kapnak egy oklevelet, amire ők is nagyon büszkék. Emellett az iskola által kínált ösztöndíj is motiváló. De a legfontosabb, hogy mindenkit magához mérjünk: ha egy diák eddig még nem tanult verset, de most azzal áll elém, hogy megtanult egyet kívülről, az egy nagy siker