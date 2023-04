Bejárta a hír az elmúlt hetekben az országot, hogy egy felvétel tanúsága szerint élve perzseltek disznót egy nyíregyházi böllérfesztiválon. A rendőrség civil szervezetek feljelentése alapján nyomoz. Lapunk korábban annak járt utána Bihacsy László, hódmezővásárhelyi mesterszakács segítségével, hogy milyen szabályokat kell betartaniuk a nyilvános disznóvágások résztvevőinek. Hogy milyen egy pontos, szakszerű szúrás és vágás.

A hivatalosan engedélyezett rendezvényeket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal munkatársa a helyszínen ellenőrzi. Ezúttal annak jártunk utána, hogy a hatályos rendelet szerint milyen szabályok szerint dolgozhatnak a nyilvános disznóvágás résztvevői? A Nébih úgy tájékoztatta lapunkat: általánosságban elmondható, hogy a vágóhelyen és udvaron vágni legfeljebb +10 fokban vagy az alatt szabad. Ahhoz pedig elkülönített, tiszta helyet kell biztosítani. A tradicionális sertésvágás szabadban végezhető mozzanatai a következők: kábítás, véreztetés, pörzsölés, mosás, utótisztítás, hasítás és zsigerelés. A hivatal is azt hangsúlyozta: az állatokat mind a szállításuk, mind az azt követő események során meg kell kímélni a szükségtelen szenvedéstől. Az állat életét csakis kábítás után lehet kioltani. A kábítást pedig úgy kell elvégezni, hogy annak hatása fennmaradjon, ameddig a szúrás után az állat ki nem vérzik. A kábítás hatékonyságát pedig mindig ellenőrizni kell. Bihacsy László is részletezte: van, aki kábítópuskát használ, mások inkább villanyárammal ütik ki az állatot. Utóbbinál a marja résznél szúrják be az eszközt. A szintén áramütéssel kábító páros fogót a malac füléhez érintik. Bevett gyakorlat továbbá a fejbelövés, házi körülmények között pedig sokan még a taglót is használják. A kábítás után egyetlen szakszerű, a lapocka alatti ütőeret ért szúrás elegendő kellene legyen Bihacsy László szerint.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a nyilvános disznóvágások mennyire jogszerűek, mik az általános tapasztalatok. Kérdésünkre a Nébih úgy fogalmazott: hivataluk ilyen jellegű tapasztalatokkal nem rendelkezik, közérdekű bejelentés rendezvénnyel kapcsolatban nem érkezett az utóbbi időben. Ugyanakkor az állatvédelmi előírások megsértésekor a hatóság helyben intézkedhet, indokolt esetben pedig szankcionálhat. Ha állatkínzás gyanúja is felmerül – a nem jogszerű eljáráshoz kapcsolódóan –, akkor a rendőrség is részt vesz a munkában.