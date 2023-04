Hamarosan apró lábak topogásával és kacagással – és valószínűleg néha sírással is – telik meg a felgyői óvoda mellett kialakított minibölcsőde. A hét kicsi fogadására alkalmas intézményt 72 millió forintos pályázati támogatással építette meg a helyi önkormányzat, aminek a bürokrácia igen lassan őrlő malmaival is meg kellett küzdenie: a bölcsi már több mint hét hónapja készen állt, mire az induláshoz szükséges utolsó engedélyt is megkapták.