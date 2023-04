– Könnyebb a gyerekek, de a felnőttek megszólítása is, ha az evangéliumot dramatizáljuk. Erre például virágvasárnap kapcsán is lehetőségünk van. Örülök neki, hogy a korai kezdés ellenére viszonylag sokan jöttek el Fábiánsebestyénen a templomba, hogy részt vegyenek a körmeneten és a szentmise után a megszentelt barkával térjenek haza – mondta Perlaki György plébános. Virágvasárnap Jézus szamárháton vonult be Jeruzsálembe, a tanítványai kíséretében.