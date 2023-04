Mivel nagypénteken és szombaton is nyitva a Mars téri piac, csütörtökön délelőtt nem tolongott tömeg a csarnokokban. Sorba állni kalácsért, tojásért kellett csak. És persze a kávézókban, ahol mindig jó a hangulat és pörög a társasági élet. De mi nem szórakozni jöttünk hanem dolgozni, így ellenálltunk a kávé és a sör, a bor, valamint a tömény rövidital csábításának.

– Addig jegyzetelj, amíg van mit! – mondta a Derekegyházi húsboltban Héjja János, amikor az árakat tanulmányozva jegyzeteltem.

A füstölt hátsó csülök, lapocka 2990, a szívsonka 3790 forint volt. Az eladó azzal kezdte, hogy idén húsvétkor csütörtökig már 300 kilóval több húst adott el mint tavaly. Már március vége óta, három hete viszik a sonkákat. Az információt még emésztettem, de már jött a következő: a sonkák esetében sok vásárló nem az árat nézi, hanem a minőséget.

Fotó: Karnok Csaba

– A sonkából azért vegyesen visznek, egyik ilyet, másik olyat – tette hozzá az eladó.

Kothencz Tibor algyői húsfeldolgozó kistermelő azt mondta, nála a hálós, kézzel kötözött sonka fogyott jobban, de egész parasztsonkát is eladott. Érdekes, hogy nyugdíjasok vitték el egészben. Pontosabban nem tudták elvinni a tízkilós sonkát, olyan nehéz volt, ezért a hentes házhoz szállította nekik a Mars térről. A házhoz szállításért nem kért pénzt. Benne volt az árban, ami a parasztsonka 5500 forintos kilónkénti ára miatt 55 ezer forint volt. És már nyitotta is a füzetét, az információt hitelesítve mutatta a nevet és a címet, ahová a sonkát vitte. A minőségről szólva Kothencz Tibor úgy fogalmazott, szerencsére van az réteg, amelyik meg tudja fizetni, de van akinek a 3000 forint is nagyon sok.

Kalácsból rögtön két kilót vásárolt Novák Irén lányával és unokájával. Fotó: Karnok Csaba

A Favorit pékségnél akció van: a mindszenti sós kalácsnak 2000, a fonottnak 2140 forint kilója. Közvetlen mellettük a Szegedi sütödék a fonottat 1800-ért, a foszlósak 1850-ért adja. Novák Irén lányával és unokájával két szép kilós kalácsot vásárolt.

Kotogányék kifújt libatojást is árulnak, aminek Rákai Zsombor örült nagyon. Fotó: Karnok Csaba

Ez a családi vásárlások napja volt, mert a piac legrégibb tojáskereskedőjénél, Kotogány Jánosnál is egy kedves család vásárolt. A 80, 95 és 100 forintos tyúktojások mellett kifújt libatojás is kapható Kotogányéknál az ünnepek alkalmából. Rákai-Himmer Veronika férjével, Rákai Istvánnal és kisfiukkal, Zsomborral vettek belőle hatot, amit majd Zsombor a bátyjával, Bendével fest majd ki.