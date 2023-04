„Olyan helyre kerültem, ami meglepő volt számomra. 2 ágyas tágas kórterem fürdőszobával ellátva, ragyogó tisztaság, ahol az előzékeny, kedves nővérek teljes odaadással látják el a betegeket. …és nem csak az én véleményem, hogy ötcsillagos ellást, törődést kapnak a betegek” – írta lapunknak Bullás Józsefné az Állomás utcában újonnan megnyílt Infektológiai Klinikáról. Olvasónk 8 napot töltött az új egészségügyi épületben, ezúton is jó egészséget kívánunk neki.

De hogy minek köszönhető a betegek elégedettsége és milyen eseteket látnak el a Purjesz Béla Infektológiai Klinikai és Oktatási Központban, arról Letoha Annamáriát, az épület igazgatóját kérdeztük. Lapunknak elmondta, az idén február 16-án megnyitott épületben már ezernél is több beteget kezeltek, akiknek több mint 90 százaléka akut belgyógyászati ellátásra szorult. Hozzátette, a legtöbben a sürgősségi osztályról kerülnek át az új klinikára.

A nefrológiai és geriátriai szakvizsgával is rendelkező belgyógyász szakorvos hangsúlyozta, az Infektológiai Klinikán dolgozók nagy része együtt gyógyította a koronavírusos betegeket a járvány alatt a Járványügyi Ellátó Központban, így egy nagyon összeszokott csapat dolgozik az új épületben, ahol ennek köszönhetően igen családias a hangulat. A doktornő megosztotta velünk közös jelmondatukat is: „Egy szív, egy dobbanás!”. Ennek szellemében végzik a betegek gyógyítását. Közölte, minden beteg a legmagasabb színvonalú szakmaspecifikus ellátást kapja meg a klinikájukon, hiszen ott kardiológus, nefrológus, infektológus, gasztroenterológus, diabetológus, belgyógyász és angiológus is gyógyít, magasan képzett nővérek és ápolók csapatával együtt.

Letoha Annamária beszélt arról is, hogy a náluk kezelt betegek általában többszörös alapbetegségekkel rendelkeznek. A klinika első és második szintjén akut belgyógyászati ellátást igénylő pácienseket, a harmadik emeleten pedig fertőző betegeket látnak el. Jelenleg főként influenza-, koronavírus-, clostridium- és szalmonella-fertőzöttek fekszenek az osztályon. A földszinten postcovid-, infektológiai- és belgyógyászati ambulanciák működnek.

Az igazgatót a betegek étkeztetéséről is kérdeztük. Elmondta, az ételeket a Suli-Host Kft. szállítja a klinikára. A betegeknek személyre szabott diétájuk van, ennek megfelelően kapják a reggelit, az ebédet és a vacsorát. Tehát más az étrendje a cukorbetegnek, a gyomor- és bélrendszeri panaszokkal küzdőnek, valamint a súlyosan legyengült, fehérjehiányos betegnek is. Letoha Annamária hozzátette, nagyon sok beteg dicséri az ételek minőségét, sőt, a koronavírus-járvány alatt a dolgozók is többször „tesztelték” a kórházi menüt a Járványügyi Ellátó Központban, és nem volt kifogásuk az ételek minőségével szemben.