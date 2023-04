A platánokra a csipkéspoloska, a platánvész és még két levélgomba veszélyes, a vadgesztenyékre pedig az aknázómoly és a fa levélgombái, ezek ellen mindenképpen védekezni kell. A leglátványosabb a vadgesztenyék pusztulása, az aknázómoly elszaporodása azzal jár, hogy augusztusra lehullik a fa lombja. Nem szeretnénk, ha ez a sétány nyár végére csupasz és csúnya legyen

– tájékoztatott Szabó József növényvédelmi szakmérnök, az Erdőmérnök Kft. ügyvezetője. Mint elmondta, a fába injekciózva juttatják be a rovarölő és gombaölő szereket: egy 4 milliméteres lyukat ejtve a törzsön magas nyomással fecskendezik be a szereket, amik másfél-két évre is védelmet nyújtanak a fáknak.

A gesztenye és platánfák mellett a brűg melletti nyárfa is megmarad, és nem is szorul kezelésre. Bár nagyon „szöszöl”, de a fa hozzátartozik a strandhoz és mivel a fakoppos vizsgálat és a húzáspróba is azt igazolta, hogy teljesen egészséges, ezért nem vágják ki.