Aki vasárnap járt a szegedi vadasparkban először bizonyára nagyon meglepődött, mert az állatkert tele volt rendőrökkel és tűzoltókkal. Szerencsére nem volt semmi gond, csak a rendőr- és tűzoltónapot tartottak, ami most is igen szórakoztató esemény volt. A vadasparki bemutatók előtt azonban reggel még a rendőrökért mondtak misét a Móravárosi Szent Kereszt Plébánián, azért mert hétfőn van a rendőrség, és Szent György napja. Fazakas Attila atya arról beszélt, hogy Szent György számtalan módon igyekezett a bűn ellen harcolni. A rendőrök bűn elleni harca pedig fizikai harc, amiben akár életüket is veszthetik. Fazakas Attila azokról a rendőrökről is megemlékezett, akik szolgálatteljesítés közben veszítették életüket. A rendőri hivatást nehéznek, és veszélyesnek nevezte, és hozzátette, hogy az egész társadalomért dolgoznak. Majd Szent György mennyei közbenjárását kérte, hogy óvja és védje a rendőröket. A mise végén Fazakas atya megszentelt a templom előtt egy rendőrautót is.

Ezután pedig a rendőrök átvonultak a vadasparkba, ahol addigra már minden készen állt arra, hogy ők, és a tűzoltók is bemutatkozzanak az egyszerű földi halandóknak. A két szervezet gyakorlatilag az összes létező járművéből bemutatott egyet-egyet, a tűzoltók még a Komondor nevű eszközt is kihozták, ami előtt gyakorlatilag nincs akadály mindenen átmegy, és még az üvege is golyóálló. A vadasparkba most is főleg családok látogattak ki, és nem meglepően a gyerekek jöttek leginkább lázba a sok különleges eszköztől.