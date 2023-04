Elsőként felmérjük a kognitív képességeket, majd amiben a Gibson-teszt alapján elmaradás van, azt fejlesztjük pszichológusok és szakképzett trénerek segítségével. Ezzel a módszerrel felszámolhatók a számolási, olvasási nehézségek, illetve javítható a memória, a vizuális és a hallási feldolgozás is. Heti háromszor két óra kötelező elfoglaltságot jelent ez a családoknak, amelyet 2 hétnél hosszabb időre nem is lehet megszakítani. Komoly elköteleződésre van tehát szükség, ezért délutáni és hétvégi időpontokban is rendelkezésre állunk. A 4-6 hónapos képzés végére 15-20 pontot emelünk az IQ-n és nagyjából 3 és fél mentális évet. Vagyis például egy gyerek, aki 8 évesen 5 éves szinten van, utoléri kortársait