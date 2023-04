A Magyar Robot Kupa Alapítvány és a Neumann Társaság immár 16. alkalommal rendezte meg a Magyar Ifjúsági Robot Kupát. Nyíregyházán többek között a hagyományos robotfoci, továbbá a látványos robotszínház ligákban mérettették meg magukat a főleg általános- és középiskolás diákokból álló csapatok. Robotszínház kategóriában, a 10 év alattiak mezőnyében az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola diákjai nyertek. Özvegy Judit tanítványai első alkalommal vettek részt ezen a versenyen, azonban nem tapasztalatlanok: a First Lego League versenyt és a World Robot Olympiad nemzeti döntőjét is megnyerték már korábban.

Fotó: Török János

A fiatalok ezúttal ötféle robottal készültek, ebben segítségükre volt a Somogyi-könyvtár, amelytől kaptak kölcsön néhány olyan készletet, amely az iskolának nincsen. Mindegyik robotot az alsós diákok építették és programozták, különböző programnyelveken.

Van olyan robotunk, ami az általunk megrajzolt pályát követi a színérzékelő alapján, mások táncolnak. Van egy tanár robotunk is, amely rászól a másikra, ha az elvéti a lépést

– mesélték a gyerekek. A legnehezebb feladatuknak azt nevezték, hogy készítettek két robotot, amelyek egymással kommunikálnak. Mint mondták, ezeket nagyon bonyolult volt megépíteni és egyforma mozgásra bírni is.

Fotó: Török János

Nagy Iringó Villő, Molnár-Eiserle Mirella Kira, Soós Izabella Nóra, Takács Angelika Júlia és Sándor Bence egy hónapnyi intenzív felkészüléssel érte el ezt a szép eredményt, mindannyian nulladik órákban jártak be az iskolába versenyprojektjükön dolgozni. Kérdésünkre azonban elárulták: ez nem volt terhükre, mert szeretnek ezzel foglalkozni. Mivel ebben a kategóriában nem volt kötött feladat, vagyis szabadon fantáziálhattak, némi vita volt azon, kinek az elképzelése érvényesüljön. De mint mondták, a végeredményre mindannyian büszkék.

A másodikos és harmadikos fiatalok azzal, hogy náluk idősebb gyerekeket is maguk mögé utasítottak, elnyerték a lehetőséget, hogy képviseljék hazánkat a júniusi horvátországi Európa-bajnokságon. Így továbbra is rendszeresen járnak be a nulladik órákra, hogy angolul megtanulják szövegüket, illetve hogy tökéletesítsék munkájukat.

Fotó: Török János

A versenyen egyébként volt még szegedi siker: rescue beginner kategóriában a Szegedi SzC Déri Miksa Műszaki Technikum csapata aranyérmes teljesítményt nyújtott, RMRC kategóriában pedig 2. és 3. helyet hoztak el.