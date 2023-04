A Zrínyi-iskolában átadott adomány összértéke több mint félmillió forint. Az ajándékokat az iskola Költészet napi rendezvényén adták át. A megajándékozottak nem tudták előzőleg, hogy ők kapják a nagyértékű jutalmat, így mindannyian nagyon meglepődtek. A harmadikos Gyurkó-Batyi Áron, a negyedikes Mező Luca és Pálinkó Gyula, illetve az ötödikes Ernhoffer Eperke és Pintér Lilla örülhettek. Eperkén láttuk talán a legnagyobb meghatottságot: majdnem elsírta magát, amikor kiment ajándékáért.

– Pont most félévkor nem voltam kitűnő, de eddig mindig csak ötösök voltak a bizonyítványomban. Azon dolgozok, hogy ez év végén is így legyen – mesélte lapunknak a kislány. Kérdésünkre elárulta: korábban volt egy táblagépe, azt azonban odaadta édesanyja párjának, aki katonaként szolgál, mert neki nagyobb szüksége volt rá. Így azonban most újra neki is lesz egy saját okoseszköze, amit eddig telefonja helyettesített.