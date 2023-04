Pénteken ismét összeül a szegedi közgyűlés, és – ahogy már megszokhattuk – újabb áremeléseket fogadhat majd el a baloldali többség. Ráadásul ismét a gyerekeken, vagyis a szülőkön csattan az ostor.

Ezzel kapcsolatban a gazdasági alpolgármester nyújtott be egy előterjesztést. Kovács Tamás most is azon ügyködik, hogy lehetőleg senkinek se legyen jó. Emlékezetes, hogy a közgyűlés 2022. szeptember 1-től 19,9 százalékkal megemelte a bölcsődei étkeztetés térítési díjait. A mostani előterjesztésben az szerepel, hogy a gondozási díjat – amely jelenleg 200 forint naponta – szeptember 1-től 300, majd 2024 január 1-től 400 forintra elemlik. Azt azért hozzátette az alpolgármester, hogy a rászoruló családok továbbra is mentesülnek a gondozási díj megfizetése alól. Kovács Tamás egyébként indoklásában ismét más városokkal példálózik. Vagyis szerinte, ha máshol emelkednek az árak, akkor Szegeden is muszáj drágítani.

Egyébként szó lesz még a közgyűlésen a városi tulajdonú cégek tavalyi eredményéről, illetve a jövőbeli terveiről is. Valamint döntenek arról, hogy ki lesz a jövőben a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója és a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója. A színház élére egyébként ismét Barnák László kerül, legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy Botka László polgármester már korábban a közösségi oldalán gratulált neki. A közgyűlési döntés előtt.