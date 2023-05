A mostani tizenegyedikesek már öt év technikumban kezdek, tehát esetükben nem szabadon választott lesz az ötödik iskolaév. Ugyan tehetnek majd előrehozott érettségit közismereti tantárgyakból, de középiskolai képzésük mindenképp a szakmát is adó ötödik évvel zárul. Egyébként a most ballagó, érettségiző technikusok többsége is a Gregusban folytatja, ez a korábbi évekhez hasonlóan alakul most is.

– Úgy vélem, egyértelműen a szakmájuk iránti elköteleződést jelzi döntésük, a diákok zömében szakmát választanak. Sokan kötődnek a mezőgazdasághoz, sokukat a családi hagyományok motiválják. Éppen ezért sokan a környékbeli településekről, például Szegedről járnak ide tanulni. Fontos a gyerekeknek, hogy ne csupán érettségivel zárják a Gregust, hanem emellett egy szakmát is kapjanak – hangsúlyozta Nagy Zsuzsanna.

Az intézmény vezetője kérdésünkre azt is hozzátette: hétfőtől egészen június végéig tulajdonképpen a hétköznapok vizsgákkal telnek. Ez lesz az első komoly megmérettetés, nagy a drukk a gyerekekben. Általános tapasztalat, hogy míg az írásbeli teszteken viszonylag könnyen veszi az akadályt ez a generáció, a szóbeli vizsgáktól komolyan tartanak. Egyértelműen a digitális világ hatásának tudható be, a verbalitás háttérbe szorult, szóbeli számonkéréskor tehát kevésbé bíznak szakmai tudásukban. Ez általános jelenség sajnos, de az oktatóhelyek feladata ebben, a kommunikációs készségek fejlesztésében is segíteni a tanulókat. Prezentációnál különösen fontos, hogy tudjanak kapcsolódni a választott témához, elmélyült tudással tudjanak kiállni hallgatóságuk elé.